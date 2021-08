EveryeFootball: nasce la nuova community per i fan del calcio Konami

Nasce ufficialmente la community di EveryeFootball, dalla collaborazione tra Alfonso "AlonsoGrayfox" Mereu e Everyeye.it arriva un nuovo spazio con notizie e attività competitive legate a eFootball, il nuovo gioco di calcio Konami nato dalle ceneri di PES.

Da qualche mese abbiamo il piacere di avere AlonsoGrayfox (player ufficiale della eNazionale) tra i nostri streamer di Twitch con una serie di appuntamenti domenicali dedicati a eFootball PES, adesso nasce uno spazio per la community: EveryeFootball, un sito ma non solo dal momento che il progetto si espande su tutte le principali piattaforme social, da Facebook a Twitch e TikTok, passando per il gruppo Telegram riservato a chiunque voglia commentare le novità su eFootball e trovare nuovi compagni di gioco.

"L'obiettivo della community sarà quello di costruire un legame diretto con gli appassionati, fornendo informazioni sulle modalità di gioco, sul competitive, e su tutto ciò che ruoterà attorno ad eFootball. Saranno presenti moderatori, streamer, pro-player e content creator, pronti a collaborare continuamente per dare al gioco la visibilità che merita e far crescere il movimento."

Potete entrare a far parte della community EveryFootball seguendo non solo i nuovi post sul sito ma anche seguendo le pagine ed i profili social ufficiali su Facebook, TikTok, Twitter, Instagram oppure entrando nel canale Telegram dove troverete altri appassionati di eFootball pronti ad accogliervi.