Everyeye inaugura Slow Gaming: domani sera live su Twitch, si parla di Final Fantasy!

Con il ritorno dell'Everyeye Late Show in programma per questa sera, il palinsesto del canale Twitch di Everyeye si arricchisce di un ulteriore format: date il benvenuto a Slow Gaming!

Con cadenza periodica, l'appuntamento ci vedrà approfondire una singola tematica. Slow Gaming assumerà dunque la struttura di un format di approfondimento monografico, volto ad analizzare di volta in volta un singolo aspetto dell'immaginario e dell'universo del videogioco. Per inaugurare il nuovo appuntamento live, il nostro Alessandro Bruni - che condurrà il format Slow Gaming - potrà contare sulla presenza di Antonello "Schiaccisempre" Gaeta.

Con il titolo di Slow Gaming: l'evoluzione ludica di Final Fantasy, il primo episodio ci vedrà analizzare la trasformazione attuata nei decenni dalla saga Square Enix. Dalla prima Fantasia Finale all'attesissimo Final Fantasy XVI, l'appuntamento sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch di Everyeye nella serata di venerdì 24 febbraio 2023, a partire dalle ore 19:00 in punto.



Nell'invitarvi a unirvi alla redazione per l'inaugurazione di Slow Gaming, ricordiamo che per interagire in diretta con gli studi di Everyeye è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Per supportare attivamente il nostro palinsesto, potete invece abbonarvi al canale Twitch di Everyeye, anche tramite Amazon Prime.