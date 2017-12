Everyeye Awards 2017: vota il gioco con il miglior comparto grafico dell'anno

La corsa all'eccellenza tecnica è undel videogame: i team si muovono ormai in direzione di un colpo d'occhio che possa caratterizzare i propri prodotti in maniera unica e sempre brillante.

C'è chi propone modelli poligonali dettagliati e rigogliosi, chi invece lavora meticolosamente sulle texture. Altri ancora, calcano la mano sul rilievo degli effetti speciali, o sulla vastità dell'orizzonte visivo.

Tra i candidati al premio di "Miglior Comparto Grafico" per gli Everyeye Awards 2017 troviamo Star Wars Battlefront 2, Wolfenstein II The New Colossus, Hellblade Senua's Sacrifice, Uncharted L'Eredità Perduta e Horizon Zero Dawn.

Sta a voi decidere chi l'ha spuntata, votando il gioco con la miglior grafica del 2017! Potete esprimere la vostra preferenza nel sondaggio che trovate in calce alla notizia e commentare la scelta nell'aposito topic sul nostro forum.