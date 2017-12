Everyeye Awards 2017: vota il gioco con la miglior direzione artistica dell'anno

C'è unache va oltre la bellezza del comparto tecnico e la pienezza della musica. E' una spinta esemplare che coinvolge entrambi questi elementi, per mescolarli assieme ad una regia sapiente, ad una cura per il dettaglio non comune.

Lezioni di stile basate su artwork e bozzetti, un lavoro di pre e post produzione inarrivabile. Vota il gioco con la miglior direzione artistica dell'anno? La scelta è tra Cuphead, What Remains of Edith Finch, Assassin's Creed Origins, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Little Nightmares, Xenoblade Chronicles 2, Persona 5.

Potete votare tramite il sondaggio e motivare la vostra scelta nel topic sul forum. Inoltre vi invitiamo a votare anche per tutte le altre categorie degli Everyeye Awards 2017.