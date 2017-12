Nonostante il lancio di, il 2017 dinon è stato ricchissimo di esclusive. La casa di Redmond ha preferito puntare sui titoli multipiattaforma per spingere la sua nuova console anche se non sono mancati prodotti interessanti nella line-up di esclusive Xbox One e Windows 10.

Uno scontro a tre fra Cuphead, Halo Wars 2 e Forza Motorsport 7. A te la scelta, qual è la miglior esclusiva Microsoft del 2017? Puoi votare tramite il sondaggio e motivare la tua scelta nell'apposito topic. Ti invitiamo inoltre a votare tutti gli altri giochi in gara per gli Everyeye Awards 2017!