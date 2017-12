I primi sei mesi di vita della nuova consolesono stati davvero ricchissimi di grandi giochi, le esclusive della casa di Kyoto hanno riscosso un notevole successo di pubblico e critica, occupando per mesi i vertici delle classifiche di vendita.

Da The Legend of Zelda Breath of the Wild a Super Mario Odyssey, passando per ARMS, Splatoon 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle e Xenoblade Chronicles 2. A te la scelta...

Vota il miglior gioco esclusivo Switch agli Everyeye Awards 2017, puoi votare tramite il sondaggio e motivare la tua scelta nell'apposito topic sul forum.