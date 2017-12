Quella degliè una categoria davvero ben nutrita che vede la presenza di titoli acclamati, compresi alcuni dei videogiochi più venduti dell'anno che sta per terminare.

A te la scelta tra Assassin's Creed Origins, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Gravity Rush 2, Prey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, NiOh e Uncharted L'Eredità Perduta. Chi merita il premio di miglior action/adventure del 2017?

Vota tramite il sondaggio e motiva la tua scelta nell'apposito topic sul forum, inoltre ti invitiamo a partecipare anche alle votazioni per le altre categorie degli Everyeye Awards 2017.