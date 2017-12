hanno sempre una vita piuttosto tormentata, divisi come sono fra la necessità di rivolgersi a community abbastanza chiuse (concentrate esclusivamente sulla dimensione agonistica), e l'urgenza di strizzare l'occhio anche al grande pubblico.

Qust'anno abbiamo assistito a una sfida tra quattro agguerriti concorrenti: scontro tra supereroi per Marvel VS Capcom Infinite e Injustice 2, il ritorno di Tekken e il coloratissimo ARMS per Nintendo Switch.

Vota il miglior picchiaduro del 2017! Puoi votare tramite il sondaggio e motivare la tua scelta nell'apposito topic sul forum. Inoltre, ti invitiamo a votare anche per tutte le altre categorie degli Everyeye Awards 2017, hai tempo fino al 31 dicembre.