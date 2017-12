Che sia per non perdere undi produzioni eccezionali, per la prospettiva di far cassa senza troppi sforzi produttivi, o per far fronte ad una generalizzata crisi creativa, sul mercato si sono riversati quantità impressionanti di edizioni rimasterizzate, restaurate, aggiornate e parzialmente riscritte di vecchie glorie.

Da Yakuza Kiwami, a L.A. Noire, passando per StarCraft, Wonder Boy The Dragon's Trap, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Windjammers e WipEout Omega Collection, solamente per citarne alcuni.

Vota il miglior remake/remaster agli Everyeye Awards 2017, per partecipare ti basterà esprimere la tua preferenza tramite il sondaggio qui sotto, potete motivare la vostra scelta nell'apposito topic sul forum.