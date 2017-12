Nonostante un numero crescente di prodotti tenti l'approdo anche su console, il mercato PC può vantare un, in particolar modo per quanto riguarda generi più "" come strategici e GDR classici.

Tra i giochi in lizza per il premio di miglior esclusiva PC agli Everyeye Awards 2017 troviamo Divinity Original Sin II, Total War Warhammer 2, Endless Space 2, Warhammer 40.000 Dawn of War III e Torment Tides of Numenera.

Qual è la miglior esclusiva PC del 2017? Potete votare cliccando qui oppure direttamente nel sondaggio che trovate in calce alla notizia, avete tempo fino alle 23:59 del 31 dicembre.