Everyeye Awards 2019: aperte le votazioni per miglior grafica, sonoro e sceneggiatura

Le votazioni per gli Everyeye Awards entrano nel vivo e dopo avervi chiesto di eleggere il miglior gioco del 2019 e le migliori esclusive per piattaforma adesso è il momento di votare per le categorie tecniche, da sempre uno degli aspetti più importanti di un videogioco.

Miglior colonna sonora, grafica, direzione artistica, sceneggiatura, supporto post lancio, miglior remake e miglior servizio in abbonamento, sarete voi a decidere i vincitori di ogni premio, votando tramite i link qui sotto:

Everyeye Awards 2019

Per votare avete tempo fino alle 23:59 del 31 dicembre, le votazioni andranno avanti per tutto il mese e presto apriremo anche la categoria Most Wanted 2020 per eleggere il gioco più atteso del prossimo anno da parte della community di Everyeye.

Vota anche per la miglior esclusiva e piattaforma e per eleggere il miglior gioco di ogni genere, tutte le principali categorie sono ben rappresentate, dai GDR agli sparatutto, passando per i giochi d'azione, gli strategici e i picchiaduro.