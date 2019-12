Everyeye Awards 2019: vota le migliori esclusive e la miglior piattaforma dell'anno

Un altro incredibile anno sta per giungere al termine, e se ci seguite da tempo sapete cosa significa: sono arrivati gli Everyeye Awards! La nostra redazione si è già riunita per selezionare i migliori videogiochi del decennio 2010-2019, ma adesso ci serve il vostro aiuto per eleggere i migliori titoli dell'anno.

Tra le nostre pagine sono attivi già diversi sondaggi, nei quali siete chiamati a votare i migliori giochi per ogni singola dispositivo (PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Realtà Virtuale) e anche la miglior piattaforma in assoluto.

In ultimo, ma non per importanza, c'è anche il sondaggio dei sondaggi, quello che eleggerà il Miglior Videogioco dell'Anno. A contendersi l'Everyeye Award più ambito ci sono titoli del calibro di Gears 5, Death Stranding, Luigi's Mansion 3, Sekiro: Shadows Die Twice, Resident Evil 2 Remake e The Outer Worlds. Chi voterete?

A voi la parola, le votazioni termineranno alle 23:59 del 31 dicembre. Nei prossimi giorni troverete online ance i sondaggi per le categorie tecniche e artistiche, continuate a seguirci!