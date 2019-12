Everyeye Awards Most Wanted 2020: vota il gioco più atteso dell'anno

Il 2019 volge al termine, ed è giunto il momento di tirare le somme dell'ennesima annata memorabile per il mondo videoludico. Nelle scorse vi abbiamo chiamato a raccolta per votare i migliori videogiochi dell'anno: prima di svelarvi i vincitori degli Everyeye Awards 2019, tuttavia, abbiamo nuovamente bisogno del vostro aiuto.

Siete tutti chiamati a votare il videogioco più atteso in assoluto del 2020: come avrete sicuramente già notato sbirciando il sondaggio in basso, la scelta è incredibilmente ampia, oltre che ardua. Il prossimo anno segnerà la fine dell'attuale generazione di console e l'avvio della nuova, con la discesa in campo di PlayStation 5 e Xbox Series X. Di conseguenza, rappresenterà il canto del cigno di PlayStation 4 Xbox One, che si preparano ad accogliere un nutrito gruppo di giochi tutti molto promettenti, tra i quali spiccano The Last of Us Part 2, Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Watch Dogs Legion, Ghost of Tsushima, Ori and the Will of the Wisps e Resident Evil 3 Remake. A questi vanno ad aggiungersi nuovi titoli per Nintendo Switch come Animal Crossing New Horizon e No More Heroes 3, oltre al promettente Half-Life Alyx per la Realtà Virtuale su PC.

Bando alle ciance adesso, votate il videogioco più atteso del 2020! Avete tempo fino al 31 dicembre per esprimere la vostra preferenza.