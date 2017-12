Everyeye Awards: vota il gioco più atteso del 2018!

Il 2017 è stata unaper noi videogiocatori ma il 2018 si presenta, se possibile, ancora più scoppiettante grazie all'arrivo di titoli molto attesi per tutte le principali piattaforme.

Nei prossimi dodici mesi vedremo giochi come Shenmue III, God of War, Days Gone, Red Dead Redemption 2, Kingdom Hearts III, Monster Hunter World, Yakuza 6 The Song of Life, Detroit Become Human, Spider-Man di Insomniac Games, l'appena annunciato SoulCalibur 6 e tanti altri... Dopo un lungo consulto, abbiamo selezionato venti giochi: vota il più atteso del 2018!



Puoi votare tramite il sondaggio e motivare la tua scelta nel topic sul forum, inoltre ti invitiamo a votare anche per le altre categorie degli Everyeye Awards 2017!