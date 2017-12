Everyeye Awards: vota il miglior sparatutto del 2017

E' arrivato il momento di eleggere il, anno ricco di uscite di qualità che hanno contribuito a rinvigore il genere degli shooter: tra prodotti più seriosi e alternative "" i grandi titoli non sono certo mancati...

Durante l'anno che sta per terminare gli appassionati di sparatutto hanno potuto mettere le mani su titoli di qualità come Call of Duty World War 2 (con il tanto desiderato ritorno all'ambientazione storica), Destiny 2, sul coloratissimo Splatoon 2, Star Wars Battlefront 2 e Wolfenstein II The New Colossus.

Vota il miglior sparatutto agli Everyeye Awards 2017: potete votare partecipando al sondaggio mentre nell'apposito topic potrete motivare la vostra scelta confrontandovi con la community.