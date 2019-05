Everyeye Band in Country Roads: ecco la data di lancio del videoclip!

Il mirabolante terzetto di strimpellatori post-apocalittici della Everyeye Band composto da Francesco Fossetti, Tommaso "Todd" Montagnoli e Alessandro Bruni annuncia la data di lancio ufficiale del videoclip Country Roads, il brano musicale realizzato grazie al supporto dei bakers su Kickstarter.

L'esibizione canora che detterà gli standard artistici delle moderne produzioni musicali per i prossimi secoli potrà essere ammirata da tutti gli amanti dei videogiochi che popolano questo braccio a spirale della Via Lattea a partire da giovedì 23 maggio.

Dopo una lunga fase progettuale, le riprese in studio e in esterna del videoclip Country Roads sono partite a inizio marzo e hanno coinvolto l'esperto team di Penumbria Studio, con il supporto della band The Soul Sailors & the Fucker. Il programma del terzetto di eroi dall'ugola radioattiva della Everyeye Band prevede anche la realizzazione di un video con i migliori bloopers che mostrerà, in tutta la loro gloria, tutte le papere commesse in fase di registrazione.

Nell'attesa che si faccia il 23 maggio per ammirare insieme a voi questo capolavoro, approfittiamo spudoratamente dell'occasione per ringraziare tutti i backers che hanno contribuito al successo dell'iniziativa supportandoci attivamente nel corso della campagna di Kickstarer. Nel frattempo, su queste pagine potete ammirare un teaser trailer di Country Roads.