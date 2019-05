Everyeye Band in Country Roads: presentazione del video giovedì 23 maggio su Twitch!

Dopo una lunga attesa, il primo singolo ufficiale della Everyeye Band sta per arrivare! Francesco Fossetti, Tommaso "Todd" Montagnoli e Alessandro Bruni sono i protagonisti del videoclip di Country Roads, in arrivo giovedì 23 maggio. Per l'occasione, non poteva mancare una diretta su Twitch!

L riprese in studio e in esterna del videoclip Country Roads sono partite a inizio marzo e hanno coinvolto l'esperto team di Penumbria Studio, con il supporto della band The Soul Sailors & the Fucker. Oltre al videoclip, è in programma anche un video con i migliori bloopers e dietro le quinte!

Ma come fare per vedere tutto questo? Nella giornata di domani troverete sulle pagine di Everyeye.it e su YouTube il videoclip di Country Roads ma vi consigliamo di sintonizzarvi sul canale Twitch Everyeye.it alle 14:00 di giovedì 23 maggio per la première assoluta, non potete mancare!

Nell'attesa, trovate il teaser trailer di Country Roads in apertura, inoltre vi rimandiamo ai profili social di Francesco Fossetti, Alessandro Bruni e Tommaso "Todd" Montagnoli per foto e backstage.