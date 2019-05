Fallout 76: Everyeye Band in Country Roads, il video è online sui canali Bethesda!

Dopo la presentazione del progetto avvenuta sul nostro canale Twitch, il video di Country Roads è ora disponibile online sui canali social di Bethesda! La Everyeye Band ci propone l'attesissimo videoclip musicale a tema Fallout realizzato grazie al prezioso supporto dei bakers su Kickstarter.

Dopo una lunga fase progettuale (e una quantità smisurata di amplificatori e strumenti musicali autodistruttisi o scappati dalla vergogna), le riprese in studio e in esterna sono partite a inizio marzo: il video dell'esibizione canora del Fab Threes composto da Tommaso "Todd" Montagnoli, Alessandro Bruni e Francesco Fossetti ha coinvolto il team di Penumbria Studio, con il supporto della band The Soul Sailors & The Fucker.

Oltre al videoclip musicale di Country Roads, la Everyeye Band promette inoltre di strapparci delle grasse risate con il filmato dei migliori bloopers che mostrerà tutte le papere commesse in fase di registrazione e i momenti più esilaranti del dietro le quinte

Prima di lasciarvi al video che contribuirà a lanciare le stelle di Alessandro, Francesco e Tommaso nel firmamento del rock mondiale e a ridefinire i canoni artistici della musica moderna, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno supportato l'iniziativa lungo tutta la campagna di Kickstarter. Buona visione!