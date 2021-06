Inizia Everyeye Expo! Tutti gli appuntamenti del primo giorno, lunedì 28 giugno

Mancano appena 24 ore all'inizio della prima edizione di Everyeye Entertainment Expo, festival digitale che da domani 28 giugno fino a giovedì 1° luglio offrirà otto ore di trasmissioni quotidiane non-stop in diretta sul canale Twitch di Everyeye dal nostro studio di Milano, per un totale di 32 ore di contenuti di approfondimento.

Gli appuntamenti di lunedì 28 Giugno

Dalle 11:00 alle 13:00 - 2021 Part One

Dalle 13:00 alle 15:00 - Come si doppia un videogioco (con Leonardo Gajo e Federico Viola)

Dalle 15:00 alle 17:00 - Elden Ring: Analisi e Prospettive (con Sabaku)

Dalle 17:00 alle 19:00 - Assembliamo una super build PC in diretta

Si comincia alla grande alle ore 11:00 di domani 28 giugno con 2021 Part One: i nostri Alessio Ferraiuolo, Gabriele Laurino e Marco Mottura inaugureranno l'Everyeye Entertainment Expo facendo un ripasso dei primi sei mesi del 2021, analizzando tutti gli eventi più importanti avvenuti nel mondo dei videogiochi, della tecnologia e del cinema, volgendo al contempo uno sguardo in avanti per cercare di anticipare le tendenze che potrebbero caratterizzare la seconda parte dell'anno. Alle 13:00 scopriremo invece come si doppia un videogioco assieme a due ospiti d'eccezione: Leonardo Gajo, storico direttore del doppiaggio che ha lavorato ai titoli Blizzard, ai primi Assassin's Creed e al recente Cyberpunk 2077, e Federico Viola, doppiatore che ha prestato la voce a V di Cyberpunk 2077.

Alle 15:00 il nostro Alessandro Bruni ospiterà Michele "Sabaku No Maiku" Poggi, con il quale discuterà di Elden Ring, uno dei giochi più misteriosi, affascinanti e attesi della storia videoludica recente. I due analizzeranno il materiale già mostrato e discuteranno delle prospettive di un'opera che vanta la partecipazione di George R. R. Martin, autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Il gran finale sarà affidato allo stesso Alessandro, che in diretta dalle 17:00 mostrerà come assemblare una super build PC con alcuni dei migliori componenti oggi disponibili, discutendo al contempo dell'evoluzione alla quale sono andati incontro l'hardware e il gaming su PC negli ultimi anni.

Si preannuncia una giornata d'esordio ricchissima, alla quale siete tutti invitati a partecipare. Se volete supportarci, oltre a seguirci potete anche abbonarvi al canale Twitch di Everyeye.it, gratis se siete iscritti a Prime Gaming, uno dei tanti vantaggi di Amazon Prime. In quanto abbonati avrete accesso ai VOD (Video on Demand) alla fine della trasmissione senza dover aspettare il caricamento sul canale YouTube Everyeye On Demand, vedrete le live senza pubblicità e otterrete l'accesso ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye. Se non siete iscritti ad Amazon Prime potete provarlo gratis per un mese e ottenere i vantaggi di Prime Gaming: vi spieghiamo come fare nella nostra guida per iscriversi e attivare Amazon Prime gratis per trenta giorni (non ci sono vincoli).