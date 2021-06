Everyeye Entertainment Expo: tutti gli appuntamenti di mercoledì 30 giugno

Anche la seconda tornata di eventi dell'Everyeye Entertainment Expo è passata e dopo aver ripassato la storia dei videogiochi horror, analizzato le migliori periferiche sul mercato e studiato il ray tracing ci prepariamo a vivere un'altra meravigliosa giornata tutti insieme.

Anche per mercoledì 30 maggio sono infatti in programma una serie di incredibili appuntamenti con l'Everyeye Entertainment Expo, in compagnia della nostra mitica redazione, di tanti ospiti e della fantastica community!

Everyeye Entertainment Expo | Gli appuntamenti del 30 giugno

Dalle 11:00 alle 13:00 - La storia delle riviste di settore (con Riccardo Albini e Alessandro Apreda)

Dalle 13:00 alle 15:00 - Benchmark con Super Build (con Daniela Idi)

Dalle 15:00 alle 17:00 - MCU: passato, presente e futuro dell'universo cinematografico Marvel (con Victor e Tizio)

Dalle 17:00 alle 19:00 - Come si gira un documentario sui videogiochi (con Alessandro Radaelli)

La mattinata inizia con un tributo alla storia dell'editoria videoludica, dagli albori degli anni 80/90 fino ai moderni portali internet, in compagnia di due firme storiche come Riccardo Albini e Alessandro Apreda. Il primo pomeriggio è invece dedicato alle prove su strada del super PC da gaming che abbiamo assemblato qualche giorno fa e alle chiacchiere sull'evoluzione del gaming su PC insieme a Daniela Idi. Dopo la pausa caffè è il turno del Marvel Cinematic Universe con riflessioni sul passato e aspettative per il futuro, il tutto con il supporto di Victorszlo88 e TizioQualunque. La giornata si chiude con Alessandro Radaelli che ci porta alla scoperta del documentario Game of the Year.

