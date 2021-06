Everyeye Entertainment Expo: prima edizione al via dal 28 giugno al 1 luglio

Siamo lieti di annunciare la prima edizione di Everyeye Entertainment Expo, festival digitale in programma da lunedì 28 giugno a giovedì 1 luglio, tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00 in diretta su Twitch otto ore di trasmissioni quotidiane senza pause per un totale di 32 ore di contenuti live informativi.

Dallo studio televisivo di Milano, quattro giorni di live condotte dai membri della redazione di Everyeye.it, riunita al gran completo: Francesco Fossetti (responsabile editoriale Everyeye.it e Studio Manager ), Alessio Ferraiuolo (responsabile editoriale Tecnologia e Cinema), Gabriele Laurino (responsabile editoriale Serie Tv, Anime e Fumetti), Giuseppe Arace, Alessandro Bruni e Marco Mottura (senior editor di Everyeye Gaming).



Le giornate del festival saranno strutturare con una serie di panel dedicato a numerosi argomenti, videogiochi e non solo, con focus sul doppiaggio, sulle novità dal mondo hi-tech, approfondimenti hardware, speciali di approfondimento sui giochi in arrivo e interviste. Tanti anche gli ospiti, da Sabaku al doppiatore Federico Viola passando per Riccardo Albini (la storia delle riviste di videogiochi in Italia), Cristina Scabbia, il regista Alessandro Redaelli, Cydonia, Francesco Toniolo e TizioQualunque, solamente per citare alcuni dei nomi che prenderanno parte all'Everyeye Entertainment Expo. Di seguito il palinsesto, proposto in versione integrale anche sul sito di EyeXpo.



Lunedì 28 Giugno

11-13: 2021 Part One

13-15: Come si doppia un videogioco (con Leonardo Gajo e Federico Viola)

15-17: Elden Ring Analisi e Prospettive (con Sabaku)

17-19: Assembliamo una super build PC in diretta

Martedì 29 Giugno

11-13: La storia dei videogiochi Horror (con Francesco Toniolo)

13-15: Hardware e periferiche per giocatori esigenti (con Alessandro Guardini)

15-17: Glossario tecnico del giocatore (con Simone de Marzo)

17-19: Come si gira un documentario sui videogiochi (con Alessandro Redaelli, autore di Game of The Year)

Mercoledì 30 Giugno

11-13: La storia delle riviste di videogiochi (con Riccardo Albini e Alessandro Apreda)

13-15: Benchmark con la super build creata il 28 giugno (con Daniela Idi)

15-17: Marvel Cinematic Universe, passato, presente e futuro dell'MCU (con TizioQualunque e VictorLaszlo88)

17-19: INDIEspensabili, i migliori Indie in arrivo nei prossimi mesi

Giovedì 1 Luglio

11-13: Nintendo, uscite, prospettive e strategie per il futuro (con Cydonia)

13-15: Da Marvel a DC Comics e oltre, il futuro del fumetto occidentale (con Giuseppe Camucoli e Marco Checchetto)

15-17: Diario di una videogiocatrice: quattro chiacchiere con Cristina Scabbia, dall’importanza dell’audio in un videogame fino alla sua digitalizzazione per il videogioco mobile degli Iron Maiden

17-19: Le console del cuore, le console che hanno fatto la storia del gaming, quelle che preferiamo e e ci hanno definito come videogiocatori

Tutte le dirette saranno visibili sul canale Twitch di Everyeye.it (oltre 120.000 iscritti), le repliche invece saranno visibili 24 ore dopo sul canale YouTube Everyeye On Demand e ovviamente su queste pagine.Potete farlo abbonandovi al canale Twitch di Everyeye.it . Ogni trenta giorni sarete liberi di decidere a chi dedicare la vostra sottoscrizione mensile inclusa tra i benefit del Prime, senza obblighi di rinnovo. In quanto abbonati avrete accesso ai VOD (Video on Demand) alla fine della trasmissione senza dover aspettare le 24 ore, inoltre potrete vedere le dirette senza pubblicità e potrete entrare nei canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye , esclusivi per i supporti.Se non siete iscritti ad Amazon Prime, ecco la nostra guida per iscriversi e attivare Amazon Prime gratis per trenta giorni , senza vincolo di alcun tipo.