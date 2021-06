Everyeye Entertainment Expo, il gran finale: gli appuntamenti del 1° luglio

Si è conclusa anche la terza giornata dell'Everyeye Entertainment Expo: quest'oggi abbiamo ripercorso la storia delle riviste dei videogiochi, fatto dei benchmark con la super build PC assemblata il 28 giugno, discusso del Marvel Cinematic Universe e scoperto come si gira un documentario sui videogiochi.

Il nostro festival digitale non ha ancora esaurito le sue proposte: dietro le quinte fervono i preparativi per la quarta e ultima giornata dell'Everyeye Entertainment Expo, che si svolgerà domani 1° luglio, come sempre sul canale Twitch di Everyeye. Scopriamo assieme tutti gli appuntamenti!

Everyeye Entertainment Expo | Gli appuntamento del 1° luglio

Dalle 11:00 - Nintendo, uscite, prospettive e strategie per il futuro feat. Cydonia

Dalle 13:00 - Da Marvel a DC Comics e oltre, il futuro del fumetto occidentale feat. Giuseppe Camuncoli e Marco Checchetto

Dalle 15:00 - Diario di una videogiocatrice feat. Cristina Scabbia

Dalle 17:00 - Le console del cuore, che hanno fatto la storia e che ci hanno definito come videogiocatori

L'avvio della giornata è affidato a Francesco "Cydonia" Cilurzo, che dalle 11:00 ci parla delle prospettive e del futuro di Nintendo, interrogandosi sull'esistenza di Switch Pro e su che fine hanno fatto esclusive molto attese come Bayonetta 3. Alle 13:00 intervengono Giuseppe Camuncoli e Marco Checchetto, due grandi artisti italiani impegnati rispettivamente con DC Comics e Marvel, per fare il punto della situazione sullo scenario fumettistico occidentale.

Alle 15:00 arriva nello studio di Everyeye Cristina Scabbia, cantante italiana e membro del gruppo heavy metal Lacuna Coil, per parlarci dell'importanza dell’audio in un videogame e della sua digitalizzazione per il videogioco mobile degli Iron Maiden. Alle 17:00 chiudono la giornata e l'Everyeye Expo Alessandro Bruni, Marco Mottura e Giuseppe Arace, che per l'occasione volgeranno il loro sguardo al passato per parlarci delle console che hanno fatto la storia del gaming, di quelle che preferiscono e di quelle che li hanno definiti come videogiocatori.

Vi aspettiamo numerosi! Se volete supportarci, oltre a farci compagnia potete anche abbonarvi al canale Twitch di Everyeye.it, gratis se siete iscritti a Prime Gaming, uno dei vantaggi di Amazon Prime. Da abbonati avrete accesso alle repliche (VOD, Video on Demand) alla fine della messa in onda di tutte le nostre trasmissioni senza dover aspettare il caricamento sul canale YouTube Everyeye On Demand, vedrete le dirette senza interruzioni pubblicitarie e otterrete l'accesso ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye. Se non siete iscritti ad Amazon Prime potete provarlo gratis per un mese, ottenendo così i vantaggi di Prime Gaming: vi spieghiamo come fare nella nostra guida per iscriversi e attivare Amazon Prime gratis per trenta giorni, senza alcun vincolo.