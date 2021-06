Everyeye Expo: tutti gli appuntamenti della seconda giornata, martedì 29 giugno

Avete seguito la prima giornata dell'Everyeye Entertainment Expo? Oggi 28 giugno abbiamo aperto il nostro festival digitale facendo un ripasso dei primi sei mesi del 2021 per analizzare gli eventi più importanti avvenuti nel mondo dei videogiochi, della tecnologia e del cinema.

Dopodiché abbiamo ospitato Leonardo Gajo e Federico Viola, che ci hanno parlato del doppiaggio nei videogiochi, e poi anche Sabaku no Maiku, che ha analizzato fin nei minimi dettagli la lore e il gameplay di Elden Ring. Il gran finale del primo giorno è stato affidato ad Alessandro Bruni, che ha assemblato una super build PC in diretta. Questo, però, è stato solo l'inizio: domani 29 giugno si svolgerà la seconda giornata dell'Everyeye Entertainment Expo, che si preannuncia ricca e imperdibile tanto quando la prima!

Everyeye Entertainment Expo | Gli appuntamenti del 29 giugno

Dalle 11:00 alle 13:00 - La storia dei videogiochi Horror (con Francesco Toniolo)

Dalle 13:00 alle 15:00 - Hardware e periferiche per giocatori esigenti (con Alessandro Guardini)

Dalle 15:00 alle 17:00 - Glossario tecnico del giocatore (con Simone de Marzo)

Dalle 17:00 alle 19:00 - INDIEspensabili, i migliori Indie in arrivo nei prossimi mesi

La mattinata comincia all'insegna dell'orrore con Francesco Toniolo, docente di Linguaggi e Semiotica dei Prodotti Mediali e di Forme e Generi del Cinema e dell'Audiovisivo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che a partire dalle 11:00 ci parlerà della storia dei videogiochi horror. Alle 13:00 toccherà ad Alessandro Guardini, che dalle 13:00 ci porterà alla scoperta di alcune delle migliori periferiche da gioco arrivate nell’ultimo periodo, dalle cuffie alle tastiere, passando per schede video e router. Alle 15:00 spazio al nostro Simone de Marzo, che ci spiegherà per bene il significato di alcuni dei termini tecnici più in voga in questo periodo, dal ray tracing alla global illumination, passando per i principi di rendering 3D, come riflessioni, occlusione ambientale, shader e texture. Alle 17:00 chiuderà la giornata Alessandro Bruni, che con il suo show INDIEspensabili ci farà fare la conoscenza dei migliori videogiochi indipendenti in arrivo nei prossimi mesi.

