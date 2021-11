Everyeye Expo: a novembre la seconda edizione di EyeXpo, segnatevi le date!

Torna Everyeye Entertainment Expo a distanza di pochi mesi dalla prima edizione tenutasi la scorsa estate e accolta con grande entusiasmo da pubblico ed addetti ai lavori. Proprio l'ottimo riscontro ottenuto ci ha convinto a lavorare sin da subito ad una seconda edizione, che andrà in onda da lunedì 22 a giovedì 25 novembre.

In diretta dagli studi televisivi di Milano presenteremo in diretta su Twitch (visibile a tutti senza bisogno dell'abbonamento) un totale di 32 ore di contenuti originali suddivise in otto ore al giorno per quattro giorni. La redazione al completo sarà presente all'evento e le trasmissioni saranno condotte da Francesco Fossetti (responsabile editoriale Everyeye.it), Alessio Ferraiuolo (responsabile editoriale Tech ed area Magazine), Giuseppe Arace, Alessandro Bruni e Marco Mottura (senior editor di Everyeye Gaming) e Gabriele Laurino (responsabile editoriale Cinema, Serie Tv, Anime e Fumetti).

Le quattro giornate sono strutturate in 4 appuntamenti da 1.30H l'uno, intervallati da 30 minuti di approfondimenti video sul mondo dei videogiochi, della tecnologia, dell'automotive e micromobiltà. Non mancheranno anche il cinema con il mondo del doppiaggio, gli anime ed i fumetti, con autori e disegnatori. Tanti gli ospiti ed i prodotti da mostrare e di cui parlare, per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Eyexpo. Di seguito invece trovate il palinsesto.

Lunedì 22 novembre

11-13: Game of the Year: si parte con la redazione al completo

13-15: Mondi fantastici e saghe fantasy con Caleel e Licia Troisi

15-17: Ecosistema Xiaomi: approfondimento sulla smart life

17-19: Gli ultimi trend del mercato PC, in compagnia di MSI Italia

Martedì 23 novembre

11-13: Fotografia digitale in diretta: sfrecciando su Forza Horizon 5 con Davide di Tria

13-15: Xiaomi: Mobilità Sostenibile e Wearable, co-host Aurelio Vindigni Ricca, ospiti Andrea Porta e Carlo Cannarella

15-17: Marketing e Publishing: strategie produttive, piattaforme e comunicazione con Marco Minoli di Slitherine

17-19: Come si doppia un anime? con Claudio Moneta e Maurizio Merluzzo

Mercoledì 24 novembre

11-13: Lavorare coi videogiochi. Competenze e figure professionali con Francesco Toniolo

13-15: I manga tra Giappone e Italia, una storia editoriale con Star Comics

15-17: La storia delle riviste Videoludiche Parte 2 con Paolo Paglianti

17-19: La gamma Panasonic 2021, l'evoluzione della tecnologia con con Aster Mollica

Giovedì 25 novembre

11-13: Storia e diffusione dell’hardware da gioco in Italia con Carlo Santagostino

13-15: Gli Smartphone di Xiaomi, con Andrea Porta e Davide Lunardelli

15-17: Metal Gear Solid: 10 passi sul viale dei ricordi con Sabaku

17-19: Il Gran finale...

Tutte le dirette sono visibili gratis sul canale Twitch di Everyeye.it (oltre 130.000 iscritti), le repliche invece sono disponibili solamente per gli abbonati Twitch Prime, caricheremo qualche contenuto di forte impatto editoriale anche canale YouTube Everyeye On Demand.



