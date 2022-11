Everyeye Expo: a novembre la terza edizione di EyeXpo, segnatevi le date!

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Everyeye Entertainment Expo è pronto per la sua terza volta: da Martedì 22 Novembre a Venerdì 25 Novembre 2022 , in diretta ogni giorno dalle 11:00 alle 18:30. Eye Expo, è un evento digitale per parlare delle nostre passioni, ma da un punto di vista diverso.

Dallo studio televisivo di Milano di Everyeye.it, quattro giorni di live con la redazione riunita al gran completo: Alessandro Bruni (responsabile del canale Twitch e senior editor gaming), Giuseppe Arace (responsabile editoriale sezione gaming ), Alessio Ferraiuolo (responsabile editoriale tecnologia ), Gabriele Laurino (responsabile editoriale cinema e serie TV), Riccardo Ariuli rielli (senior editor tech & gaming), Aurelio Vindigni Ricca (senior editor auto)

Come detto la struttura dell'evento prevede 4 live al giorno, della durata di circa 1.30h ciascuna. Ogni live è seguita da 30 minuti di approfondimenti video, realizzati dal team di Everyeye al completo: videogiochi, tecnologia, automotive, cinema, serie TV, fumetti, manga e anime.

Tra gli ospiti della terza edizione di Eye Expo saranno presenti Giacomo Greco di Jyamma Games (team italiano al lavoro su Enotria The Last Song), il team di Invader Studio (autori di Daymare 1998 e Daymare 1994 Sandcastle), Francesco Toniolo, Il Signor Franz, l'esperto di picchiaduro SchiacciSempre e la psicologa Eleonora Stingone che ci aiuterà a tracciare un profilo psicologico dei personaggi più affascinanti e controversi del mondo dei videogiochi.

Martedì 22 novembre

11-13: Presentazione dell'evento e considerazioni sull'anno videoludico

13-15: Videogiochi e cinema/serie TV: le trasposizioni più recenti e quelle che verranno

15-17: Enotria: prospettive sul Summer Souls italiano con Giacomo Greco di Jyamma Games

17-18.30: La casa smart di Xiaomi con Andrea Porta e Carlo Cannarella

Mercoledì 23 novembre

11-13: Profili Videoludici (Kratos, Ellie, Arthur Morgan, James Sutherland) con la psicologa Eleonora Stingone

13-15: Dal gaming al cinema, l’intrattenimento secondo Xiaomi con Andrea Porta e Carlo Cannarella

15-17: Open World: presente, passato, futuro dei mondi digitali

17-19: Il nuovo rinascimento dei picchiaduro con SchiacciSempre

Giovedì 24 novembre

11-13: I miti del mondo dei videogiochi

13-15: Il mondo dei videogiochi su PC: benchmark muscolari!

15-17: Figure chiave dello sviluppo videoludico con Francesco Toniolo

17-19: Che fine faranno le auto sportive? Nel parliamo col Signor Franz

Venerdì 25 novembre

11-13: Si stava meglio quando si stava peggio: uno sguardo sul passato del medium con Federico Ercole

13-15: Alla scoperta di Xiaomi 12T Pro e Poco X4 PRO 5G con Andrea Porta e Carlo Cannarella

15-17: Horror e dintorni con Alessandro De Bianchi, Michele Tiziano Bucci e Michele Giannone di Invader Studios

17-19: Le tendenze del 2022 e il futuro del mercato TV

Tutte le dirette saranno visibili sul canale Twitch di Everyeye.it, le repliche invece saranno visibili 24 ore dopo sul canale YouTube Everyeye On Demand e ovviamente su queste pagine.



