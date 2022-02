Serate Librogame di Everyeye, si parte! Fossa, Marco e Giada con Sherlock Holmes e Cthulhu

Direttamente dal portale YouTube di Everyeye on Demand e dal canale Twitch di Everyeye, eccovi le repliche degli appuntamenti inaugurali con la Serata Librogame, una nuova finestra aperta sull'universo letterario e videoludico in compagnia di Francesco Fossetti, Marco Mottura e Giada Cristina Bessi.

Il dinamico trio della redazione di Everyeye si immerge così nelle atmosfere del romanzo investigativo Sherlock Holmes: Prima con Delitto e nell'inferno lovecraftiano de Il Richiamo di Cthulhu per lanciare nel migliore dei modi questo nuovo appuntamento della nostra programmazione in streaming su Twitch. Ma siamo solo all'inizio. Mentre prepariamo i prossimi episodi, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate e consigliateci una nuova opera da leggere in diretta insieme a Fossa, Marco e Giada.

