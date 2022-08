Everyeye alla Gamescom 2022: tutte le conferenze e Q&A in diretta su Twitch

Si avvicina la Gamescom 2022, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia Covid-19, la fiera tedesca quest'anno torna in presenza al 100%, permettendo al pubblico e alla stampa di riunirsi a Colonia per provare con mano le novità in arrivo nei prossimi mesi. E noi di Everyeye.it ci saremo, pronti a documentare tutto per i nostri lettori.

Ci saremo con i classici Q&A pomeridiani in diretta ogni giorno dalle 17:00 (da martedì a venerdì), all'ora della merenda saremo in diretta per un'oretta così da commentare i giochi che abbiamo provato durante la giornata ed i nuovi annunci di sviluppatori e publisher.



Ovviamente commenteremo la Gamescom Opening Night Live il 23 agosto alle 20:00, per l'occasione la redazione dallo studio di Milano si collegherà con la truppa in trasferta a Colonia per sentire anche le impressioni a caldo sullo showcase di Geoff Keighley che vedrà la presenza di giochi come Sonic Frontiers, The Callisto Protocol e Hogwarts Legacy, solamente per citarne alcuni.



Seguiremo in diretta anche il Future Games Show Gamescom Edition il 24 agosto dalle 20:00, l'evento di Gamesradar promette decine di annunci, reveal e World Premiere. Vi invitiamo dunque ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeyee ad attivare la ricezione delle notifiche, in questo modo sarete sempre aggiornati su tutti gli appuntamenti live della settimana della Gamescom 2022.