Everyeye Indie Showcase su Twitch il 25 gennaio, spazio ai migliori giochi indipendenti

Martedì 25 gennaio alle 15:00 sul canale Twitch di Everyeye.it andrà in onda un evento speciale organizzato dalla redazione. Lo abbiamo chiamato Everyeye Indie Showcase, e intede focalizzarsi sulle migliori produzioni indipendenti già disponibili sul mercato o in arrivo nel 2022.

L'Everyeye Indie Showcase sarà un appuntamento ricorrente nel corso dell'anno: un secondo episodio è previsto per l'estate, dopo il periodo dell'E3, solitamente denso di annunci anche per quel che riguarda il panorama dello sviluppo indipendente. L'obiettivo della live sarà quello di dare spazio non soltanto ai prodotti più conosciuti (da Death's Door a Kena Bridge of Spirits), ma anche ai titoli meno chiacchierati, come Everhood, No Longer Home, Happy Game.



L'appuntamento non sarà incentrato soltanto sui giochi indie usciti nel 2021, ma volgerà lo sguardo al futuro e vi segnalerà tutte le produzioni da tenere d'occhio. E mentre l'anno è iniziato alla grande con l'uscita di Windjammers 2, sappiate che i prossimi mesi saranno discretamente ricchi: oltre all'atteso Little Devil Inside, a Oxenfree II, a Replaced, non mancano piccole meraviglie del calibro di She Dreams Elsewhere, Jack Move e Bomb Rush Cyberfunk.

L'Indie Showcase organizzato dalla redazione di Everyeye.it sarà una buona occasione per dare una occhiata a questi e altri progetti, l'appuntamento è fissato sul canale Twitch di Everyeye.it martedì 25 gennaio alle ore 15:00.