Everyeye intervista Emanuela Pacotto: la voce di Bulma e Sakura il 17 dicembre su Twitch

La giornata di giovedì 17 dicembre si preannuncia ricca di appuntamenti sulle frequenze del Canale Twitch di Everyeye, che oltre a trasmettere l'ormai consueto Q&A POP su anime, serie TV, cinema e fumetti avrà anche il piacere di accogliere un'ospite di eccezione.

Stiamo parlando della doppiatrice Emanuela Pacotto, voce di innumerevoli personaggi iconici del mondo dell'animazione giapponese. In anni di onorata carriera, la professionista ha prestato il proprio timbro ad una vasta selezione di produzioni originarie del Sol Levante. Si spazia dall'universo Saiyan di Dragon Ball, all'interno del quale Emanuela Pacotto ha interpretato il personaggio di Bulma, per arrivare all'immaginario ninja di Naruto e Naruto: Shippuden, tra i cui confini ha invece vestito i panni di Sakura Haruno. Impossibile inoltre non citare il doppiaggio di Nami, tra i primi membri dell'equipaggio ad affiancare Rufy nel suo viaggio alla ricerca del misterioso One Piece.

Per scoprire tutti i retroscena legati all'attività di doppiatrice, vi invitiamo ad unirvi alla Redazione di Everyeye a partire dalle ore 21:00 di giovedì 17 dicembre, ovviamente sul Canale Twitch di Everyeye. Durante la diretta intervisteremo Emanuela Pacotto, che racconterà la propria esperienza dietro le quinte del mondo dell'animazione nipponica: vi aspettiamo! Come di consueto, vi invitiamo inoltre a iscrivervi al Canale Twitch di Everyeye: cliccando sull'apposita icona a forma di cuore viola riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni e potrete interagire con la Redazione durante la live.