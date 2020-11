Everyeye intervista Federico Viola: la voce di Eivor e Bakugo domani su Twitch

Oltre all'appuntamento con Cristiano Bonora e la Vertical Photography di Ghost of Tsushima, la redazione di Everyeye vi propone un nuovo approfondimento su Twitch con l'intervista a Federico Viola, il doppiatore di diversi personaggi dei videogiochi e non solo.

Classe 1989, Federico Viola ha prestato la sua voce al vichingo Eivor di Assassin's Creed Valhalla, a Bakugo di My Hero Academia e, come scopriremo (finalmente!) dal 10 dicembre, alla localizzazione italiana del netrunner V di Cyberpunk 2077. Agli appassionati di cinema, ricordiamo che Federico Viola è stato anche il doppiatore di Tom Holland in Edison L'uomo che illuminò il mondo, di Ben Hardy in Bohemian Rhapsody e di Dave Franco in The Disaster Artist.

L'appuntamento con la nostra redazione, e con tutti coloro che vorranno parteciparvi, è alle ore 21:00 di martedì 24 novembre sul canale Twitch di Everyeye. Per l'occasione, vi invitiamo a servirvi della bianca lavagna dei commenti che trovate in calce a questa notizia: se avete delle domande o delle curiosità, saremo lieti di girare i vostri quiesiti a Federico Viola.

In attesa dell'intervista al doppiatore di Eivor, V e Bakugo, cogliamo l'occasione per esortare gli interessati a iscriversi al nostro canale Twitch per scambiare quattro chiacchiere con la redazione, interagire con il resto della community e rimanere sempre aggiornati sugli appuntamenti in palinsesto attraverso l'attivazione della campanella delle notifiche.