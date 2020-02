Everyeye ti invita all'evento per festeggiare i dieci anni di Bayonetta e Vanquish!

Bayonetta e Vanquish compiono dieci anni, un compleanno importante che verrà festeggiato non solo con l'imminente lancio di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle ma anche con uno speciale evento in programma a Milano. Everyeye.it vuole portare quattro lettori (con relativi accompagnatori) alla festa... ecco come iscriversi alla lista esclusiva!

L'evento (non aperto al pubblico) è in programma per martedì 18 febbraio a Milano dalle 18:00 alle 21:00 presso la Chiesetta di Via Paolo Lomazzo 12. Volete essere dei nostri? La lista accrediti si aprirà per quattro lettori di Everyeye.it, i quali potranno portare un accompagnatore ciascuno, per un totale di otto persone. Manifestateci il vostro interesse con un commento nello spazio qui sotto, i fortunati verranno contattati privatamente e riceveranno l'invito con la conferma di partecipazione e la richiesta di fornire le proprie generalità e quelle dell'accompagnatore.

I partecipanti selezionati potranno essere accompagnati da una sola persona, nel caso preferiate venire da soli il posto riservato all'accompagnatore resterà disponibile per altri lettori. L'evento è aperto solamente ai maggiorenni, non sono previsti rimborsi spese o incentivi economici di alcun tipo, per questo è vivamente consigliata la residenza a Milano e zone limitrofe, così da poter raggiungere facilmente la location.