Everyeye.it cerca un inviato a Milano per la sezione Videogiochi

Per rafforzare l’offerta di contenuti editoriali nella sezione Videogiochi, Everyeye.it è alla ricerca di un redattore/inviato freelance con base operativa a Milano.

I candidati devono possedere ottime capacità di scrittura, analisi e critica del mondo videoludico. La capacità di muoversi in autonomia per raggiungere gli eventi stampa a Milano o all'estero, è fondamentale.



Sono graditi almeno due anni di esperienza nel settore, un requisito che verrà tenuto in forte considerazione al momento della selezione.

Gli interessati possono mandare il curriculum vitae, seguito da almeno tre articoli (due recensioni ed un'anteprima o provato di un videogioco recente). Gli articoli dovranno superare agilmente i 4.000/5.000 caratteri. Potete inviare tutto al seguente indirizzo mail jobs@everyeye.it.

La collaborazione è da freelance, ed ovviamente è retribuita (i dettagli verranno discussi in privato): ricordiamo ancora una volta che la residenza nell’area metropolitana di Milano è un requisito fondamentale.



ATTENZIONE: Le candidature dovranno rispondere esattamente ai requisiti richiesti, non verranno presI in considerazione candidati che invino email senza gli articoli richiesti o con contenuti difformi (quali news, guide o il solo curriculum).