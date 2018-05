Everyeye.it cerca nuovi autori di guide e newser per la sezione videogiochi

In occasione dell'ampliamento dello staff, Everyeye.it seleziona nuovi collaboratori per la realizzazione di guide e mini guide (in formato testuale) relative ai videogiochi più interessanti del momento. Ricerchiamo anche un newser disponibile nel weeekend ed eventualmente nei giorni infrasettimanali su turni ben definiti. Tutti i dettagli relativi alle modalità di lavoro e retribuzione vengono fornite in forma privata.

Queste le posizioni ricercate al momento per l'ampliamento dello staff di Everyeye.it

Persone interessate a scrivere mini-guide e guide complete sui giochi più caldi del momento

Persone interessate a inserire news nel weekend (con possibile disponibilità anche in settimana)

Il lavoro si svolge da casa, a stretto contatto con la redazione, dietro controllo diretto di un responsabile e supervisore del progetto. Fondamentale la capacità di rispettare le scadenze e flessibilità in caso di urgenze. Di seguito, alcuni esempi del materiale da noi prodotto fino ad oggi, che il candidato dovrà seguire come modello:

Guide Complete

Le mini guide sono invece testi più brevi, generalmente dedicati a singoli argomenti del gioco (armi, armature, easter egg, veicoli, guida ai dungeon, ecc). Alcuni esempi:

Se siete interessati potete inviare la vostra candidatura, oltre al curriculum vitae, con allegate eventuali guide già realizzate, corredate da link alla fonte originale, per controllare la qualità di eventuali traduzioni. Tutto il materiale dovrà essere originale e scritto di vostro pugno. Ogni giorno sarà richiesta la produzione di almeno una mini guida originale. Precedenti esperienze nel campo sono gradite: la collaborazione è retribuita. I dettagli sulla collaborazione verranno discussi via email. L'indirizzo a cui inviare le notizie di prova è: jobs@everyeye.it.



Newser Videogiochi

Il lavoro si svolge da casa in autonomia (sotto la supervisione di un responsabile) all'interno di alcune fasce orarie predefinite, nello specifico al momento abbiamo bisogno di newser disposti a lavorare su "turni" pomeridiani nel fine settimana (Sabato e Domenica), dalle 15:00 alle 19:00 (orari indicativi e flessibili in base alle necessità). Non è del tutto esclusa la possibilità di spostarsi su altri turni, in base alle esigenze della redazione. La disponibilità negli orari appena descritti è necessaria e indispensabile, oltre alla conoscenza della lingua italiana, una buona capacità di espressione e comprensione, un'ottima capacità di tradurre e riadattare testi in lingue straniere (obbligatoriamente inglese, altri idiomi costituiscono titolo preferenziale).

La collaborazione è retribuita, i dettagli saranno discussi con i candidati in forma privata. Gli interessati possono inviare la propria candidatura allegando, oltre al curriculum vitae, un minimo di cinque notizie di almeno 400 caratteri corredate da link alla fonte originale, per controllare la qualità delle traduzioni. Le notizie devono essere originali e scritte interamente di vostro pugno, l'indirizzo a cui inviare materiale e candidatura è jobs@everyeye.it.