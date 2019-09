Everyeye.it cerca nuovi newser ed articolisti per la sezione eSport

Everyeye.it cerca nuovi newser e articolisti per la sezione eSport Per espandere l'offerta contenutistica dedicata al mondo esport e far conoscere al grande pubblico questo settore in continua evoluzione, Everyeye.it è alla ricerca di newser ed articolisti per la sezione da inserire in redazione.

Data la complessità e l'estensione del tema trattato, il candidato deve già possedere, non solo una buona conoscenza della scena competitiva dei titoli più importanti, ma anche comprendere le dinamiche del settore dimostrando quindi di possedere già una certa dose di esperienza.

Oltre al Curriculum Vitae, dovrete allegare almeno cinque news di minimo 200 parole ciascuna, su argomenti eSport recenti, a vostra scelta. Di ogni contenuto, indicate il tempo di scrittura. Le candidature dovranno essere inviate a jobs@everyeye.it, cercheremo di rispondere a tutte le richieste pervenute, dettagli economici verranno discussi esclusivamente in privato, per qualsiasi altra domanda lo spazio commenti qui sotto è a vostra completa disposizione.