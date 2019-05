Everyeye.it cerca nuovi newser per la sezione Videogiochi

Everyeye.it seleziona nuovi collaboratori interessati all'inserimento di notizie nella sezione Videogiochi: il ruolo comprende la ricerca, l'inserimento e la traduzione di notizie inerenti il mondo dei videogiochi: nuovi trailer, analisi dati di vendita, nuove uscite, classifiche, rumor, curiosità e altro ancora.

Il lavoro si svolge da casa in autonomia (sotto la supervisione di un responsabile) all'interno di alcune fasce orarie predefinite (Mattina, Pomeriggio, Sera), secondo le disponibilità e le esigenze della redazione. Non è del tutto esclusa la possibilità di spostarsi su turni differenti. La disponibilità totale durante il proprio turno è obbligatoria, oltre alla conoscenza della lingua italiana, una buona capacità di espressione e comprensione, un'ottima capacità di tradurre e riadattare testi in lingue straniere (obbligatoriamente inglese, altri idiomi costituiscono titolo preferenziale).

Per partecipare alla selezione dovrete inviare almeno 5 notizie,di non meno di 200 parole, complete di titoli e dei relativi link alla fonte originale. Indicate il tempo impiegato per la stesura di ciascuna notizia.



La collaborazione è retribuita, i dettagli saranno discussi con i candidati in forma privata. Le notizie devono essere originali e scritte interamente di vostro pugno, l'indirizzo a cui inviare materiale e candidatura è jobs@everyeye.it.



Nota Bene - Dato l'alto numero di richieste, non si garantisce risposta immediata a tutti i candidati. Valuteremo i profili al momento del bisogno e terremo la vostra candidatura in archivio pronta per essere consultata in caso di necessità. Cercheremo in ogni caso di rispondere a tutti.