Everyeye.it cerca un programmatore di supporto con esperienza

Everyeye.it è alla ricerca di un programmatore di supporto che possa aiutarci a sviluppare ed apportare modifiche al sito ed alla componente gestionale. Di seguito, tutti i dettagli ed i requisiti richiesti.

Il candidato dovrà avere esperienza con l'utilizzo di PHP, MySQL e database in generale, HTML5, CSS3 , Javascript e conoscenza di framework come React, Angular e jQuery. Cerchiamo una figura professionale capace di lavorare bene in team, raggiungere gli obiettivi prefissati nei tempi stabiliti e apprendere velocemente nuovi linguaggi e tecnologie di sviluppo e programmazione web.

La collaborazione è da freelance, ed è retribuita, i dettagli economici e tutti gli altri aspetti legati alla posizione verranno discussi unicamente in privato con il candidato selezionato. ATTENZIONE: Le candidature dovranno rispondere esattamente ai requisiti richiesti, non verranno presi in considerazione candidati privi dei requisiti richiesti. Dato l'alto numero di candidature, non sarà possibile rispondere a tutti i messaggi inviati, vi ringraziamo sin da ora per la comprensione.

Se siete interessati potete mandare una email all'indirizzo d.panebianco@everyeye.it allegando eventuale curriculum vitae, una presentazione personale ed un breve riassunto delle proprie esperienze professionali attuali e passate.