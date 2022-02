Everyeye.it cerca un redattore freelance per giochi di strategia, tattici e MMO

Nell'ottica dell'ampliamento del proprio staff redazione, Everyeye.it sta cercando un redattore appassionato ed esperto di giochi di strategia, giochi tattici e MMO a supporto continuo. Se siete interessati, ecco come potete candidarvi per il ruolo di redattore freelance.

E' richiesto un PC da gaming di buon livello per poter provare i giochi al meglio delle proprie possibilità, non si esclude la possibilità di provare anche giochi per console, se in possesso di queste ultime. Il lavoro si svolge da remoto, è richiesta puntualità per il rispetto delle scadenze di pubblicazione e della data di consegna degli scritti.



Sono di fondamentale importanza oltre alla conoscenza della lingua italiana, una buona capacità di analisi e critica per i giochi dei generi indicati. Se siete interessati potete scriverci al seguente indirizzo, allegando oltre al curriculum anche una recensione di prova e/o link ad articoli e approfondimenti che possano aiutarci a valutare le capacità del candidato.

jobs@everyeye.it



La collaborazione è retribuita, i dettagli economici saranno discussi in privato con il candidato selezionato. Oltre alle recensioni, al candidato potrebbe essere richiesta la produzione di approfondimenti, speciali e altri contenuti editoriali (in base alla esigenze del momento) legati sempre al genere di riferimento, ovvero quello dei giochi di strategia e tattica ed MMO.