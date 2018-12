Everyeye.it cerca un grafico per la creazione di banner, copertine e loghi

Everyeye.it è alla ricerca di un grafico di supporto per le attività editoriali del portale. Siamo alla ricerca di una persona in grado di utilizzare i principali software di editing come Photoshop e che sia in grado di lavorare seguendo le precise richieste della redazione.

Vi sentite pronti ad accettare la sfida? Pensate di poter dare il vostro contributo? In questo caso potete inviare un esempio dei vostri lavori (loghi, composizioni grafiche, sfondi, banner, copertine ed eventualmente anche montaggi video) all'indirizzo jobs@everyeye.it

Precedenti esperienze nel campo sono gradite: la collaborazione è retribuita, i dettagli verranno illustrati via email. Dato l'alto numero di candidature non sarà probabilmente possibile rispondere a tutte le richieste.