Everyeye.it sarà a Lucca Comics & Games 2019 con Call of Duty Modern Warfare

Da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre, la redazione di Everyeye.it farà tappa al Lucca Comics & Games 2019. Nel corso dell'ormai imminente prossima edizione della fiera toscana dedicata a videogiochi, cinema e fumetti saremo "di casa" nello stand Call of Duty (Baluardo San Regolo) e trasmetteremo in streaming il nuovissimo Call of Duty Modern Warfare.

Il ricco palinsesto degli eventi che potrete seguire sul canale Twitch di Everyeye aprirà una finestra sull'universo sparatutto di Call of Duty Modern Warfare e sulle principali modalità e le novità del prossimo kolossal FPS targato Activision. Ma non solo...

Per tutta la durata del Lucca Comics & Games 2019, vi proporremo tre ore di streaming per ogni giorno della kermesse. I partecipanti alla fiera avranno l'opportunità di incontrare la nostra redazione, scambiare quattro chiacchiere, partecipare agli eventi e ovviamente giocare a Call of Duty Modern Warfare, disponibile dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Quanto ai temi trattati dalla redazione di Everyeye.it nelle nostre dirette, l'obiettivo sarà quello di presentarvi le modalità principali dello sparatutto di Infinity Ward e di fornirvi tutte le informazioni e i giudizi sul titolo, partendo dalla campagna principale fino a toccare le missioni Special Ops. Di particolare interesse saranno poi gli approfondimenti dedicati all'esperienza multiplayer e all'ampio ventaglio di modalità online, sia cooperative che competitive.



Vi aspettiamo a Lucca Comics & Games 2019 dal 30 ottobre al 3 novembre presso lo stand di Call of Duty al Baluardo San Regolo!