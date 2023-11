Everyeye.it sarà a Milan Games Week & Cartoomics dal 24 al 26 novembre

Everyeye.it annuncia la partecipazione a Milan Games Week & Cartoomics 2023, in programma dal 24 al 26 novembre a Fiera Milano Rho. Everyeye sarà presente all'interno del Padiglione 13 con uno stand di oltre 250 metri quadrati dedicato al gaming e all'intrattenimento, con eventi e attività in fiera e in streaming su Twitch.

Dal suo stand a Milan Games Week & Cartoomics, Everyeye.it sarà in live streaming su Twitch con ospiti dal mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento, tra cui Jyamma Games (autori di Enotria The Last Song), e Claudio Moneta, celebre doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista. Non mancheranno appuntamenti speciali ed approfondimenti dedicati a temi caldi come l'Intelligenza Artificiale o la crescita del mercato dei PC Gaming portatili.

Io palinsesto completo e tutti gli appuntamenti in fiera verranno comunicato più avanti prima dell'inizio dell'evento, nel frattempo possiamo confermare la presenza di una serie di attività all'interno del Padiglione 13 realizzate grazie al supporto dei nostri sponsor: LEGO®, Panasonic, HYPE insieme a Macko Esports e KIA.

Appuntamento dunque a Fiera Milano Rho dal 24 al 26 novembre 2023 all'interno del Padiglione 13 e ovviamente in live streaming sul canale Twitch di Everyeye. Presto vi comunicheremo la lista completa degli ospiti e tutti gli eventi in programma, continuate a seguirci anche su Instagram e Facebook per restare sempre aggiornati.