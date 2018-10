Everyeye.it: partecipa al sondaggio utenti 2018/2019

Everyeye.it è cresciuto molto negli ultimi anni, allargando il suo bacino d'utenza e la gamma di argomenti trattati fino a diventare uno dei primi portali italiani dedicati all'entertainment ed alla tecnologia. Convinti che sia necessario migliorarsi sempre, abbiamo deciso di lanciare un sondaggio per raccogliere le vostre impressioni e i vostri suggerimenti: crediamo infatti che lo sviluppo del sito debba passare dai feedback degli utenti che lo utilizzano e lo vivono ogni giorno.

Pensate a questo sondaggio come ad un'occasione per conoscervi meglio, così da capire le vostre esigenze. Quali argomenti vi interessano di più, quali sono i contenuti che vorreste leggere con maggiore frequenza su queste pagine? E ancora, come considerate l'usabilità del sito, e quali funzioni vorreste vedere implementate nella nostra struttura? Homepage, indici, notizie, articoli e ricerca: come giudicate la leggibilità, la fruibilità e la velocità da desktop e mobile?



Fateci sapere le vostre impressioni diteci se preferite un modello pubblicitario diverso da quello attuale, quali sono gli argomenti su cui dovremmo focalizzare gli sforzi editoriali. Fate sentire la vostra voce, noi saremo pronti ad ascoltarla! Potete partecipare in forma del tutto anonima e senza bisogno di registrarvi cliccando su questo link, oppure usando il modulo che trovate in fondo a questa pagina.



Grazie a tutti per il supporto!