Everyeye.it sarà a Lucca Comics & Games: giochi in anteprima, eventi e gadget!

: Dopo il successo dell'edizione 2016 (più di 80.000 visitatori e quasi 25.000 giocatori sparsi sulle nostre postazioni Everyeye.it torna da protagonista acon il proprio padiglione, grazie alla produzione die alla comunicazione di: 600 metri quadri densi di novità, anteprime esclusive, eSports, modding e cosplay!

Dove trovarci

Il Padiglione Everyeye.it sarà collocato in Piazza San Donato, facilmente rintracciabile sulla cartina ufficiale della manifestazione. Per tutti i giorni della fiera (da mercoledì 1 Novembre a domenica 5 novembre) la redazione di Everyeye.it sarà presente al gran completo per provare con voi i giochi del momento, e del prossimo futuro. Una buona occasione per conoscere di persona Francesco Fossetti, Alessandro Bruni, Francesco Serino, Tommaso Montagnoli e Alessio Ferraiuolo, e incontrare gli altri membri dello staff, del forum e della smisurata community.

Attività

Numerose le attività in programma durante i cinque giorni di fiera: test in anteprima, sessioni di Q&A, interviste e presentazioni esclusive dei titoli più caldi del momento, con ospiti prestigiosi del panorama videoludico italiano, sempre rigorosamente in live streaming sui nostri canali Twitch & YouTube. Otto ore di dirette giornaliere per vivere assieme il festival più importante del Bel Paese.

Qualche anteprima? Dragon Ball FighterZ, Ni No Kuni 2, Ace Combat 7, Attack of the Titan 2, cui faranno seguito molte altre sorprese ed esclusive editoriali. Tenete d'occhio l'homepage e i canali social di Everyeye.it, nei prossimi giorni, per tutti gli aggiornamenti.

Partner

Come sempre estremamente variegata la presenza dei partner all'interno del padiglione:

Samsung sarà nuovamente il partner tecnico di riferimento con i propri monitor curvi ottimizzati per il pro-gaming, come il CFG73 da 24 pollici, provvisto di tecnologia quantum dot 1ms e 144hz di refresh che garantisce esperienze di gioco sempre più fluide.

Nel proprio stand Samsung organizzerà ogni giorno numerosi tornei di Overwatch, PlayerUnknown's Battleground e League of Legends, oltre a presentare i migliori giochi su PC MSI della prossima stagione invernale. Non mancheranno speciali gaming session giornaliere, così come il team ufficiale di Overwatch “Samsung Morning Stars”, per sessioni di training e sfide tra utenti e influencer.

Nintendo sarà presente all'interno del padiglione di Everyeye.it con uno stand all'insegna della competizione. Cinquanta tornei nei cinque giorni di fiera suddivisi fra tre best seller di Nintendo Switch: Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe e Pokken Tournament DX.

Bandai Namco porterà in fiera l'eccellente Project Cars 2: sfidate i player più agguerriti per portarvi a casa eccezionali gadget!

Koch Media sarà presente con Dissidia Final Fantasy NT, con agguerritissimi tornei giornalieri, e, in esclusiva assoluta, con Attack on Titan 2, entrambi previsti per il 2018.

HyperX presenterà la rinnovata gamma di periferiche all'avanguardia che esaltano le esperienze dei videogiocatori, come la tastiera Alloy Elite. Tantissime le attività e le sorprese in uno stand votato all'esport e al gioco competitivo, con sfide, interviste e allenamenti con influencer e giocatori professionisti.

MSI sarà presente con i propri partner di lunga data HyperX, Netgear, AK Informatica e APH Gaming. In tutto il padiglione saranno presenti gli ultimi prodotti desktop MSI e anche le nuove schede madri e schede video MSI GAMING! Tante le attività schedulate assieme ai partner: sfide, tornei e possibilità di stare a contatto con i propri influencer preferiti

AK Informatica, leader nella vendita e nella produzione di prodotti PC dedicati al gaming, sarà il retail partner ufficiale del padiglione, dove trovare le migliori apparecchiature hardware sul mercato. Tantissime le attività previste: contest overclock, live modding in compagnia di Corsanero333 e la possibilità per gli utenti di creare il proprio PC direttamente in fiera, accompagnati passo passo dai tecnici AK Informatica.

Vi aspettiamo dunque a Lucca Comics & Games 2017, Padiglione Everyeye.it in Piazza San Donato, dall'1 al 5 novembre. Non mancate!