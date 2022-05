Everyeye.it x Blowhammer: la nuova collezione è pronta a lasciare il segno dal 23 maggio

Da appassionati di videogiochi per appassionati di videogiochi: Everyeye.it e il marchio italiano Blowhammer uniscono le forze per una nuova collezione di capi di abbigliamento che comprende felpe e t-shirt declinati con varie grafiche e colorazioni. Siete curiosi di saperne di più? Non manca molto all'arrivo della nuova capsule collection.

Alcuni brand sembrano fatti l'uno per l'altro come Everyeye.it e Blowhammer, pronti ad unire le forze per affrontare una nuova sfida in co-op: portare il marchio di Everyeye nel mondo dell'abbigliamento casual e streetwear. Una collaborazione che nasce da appassionati di videogiochi per appassionati di videogiochi (e non solo): Never stop playing together, perchè giocare da soli è bello ma giocare in compagnia è ancora più divertente, sopratutto se parliamo di videogiochi.

La nuova collezione Blowhammer x Everyeye.it sta per arrivare e il 23 maggio verrà svelata ufficialmente sul sito di Blowhammer. Noi siamo pronti, e voi? In attesa del reveal vi invitiamo a iscrivervi alla newsletter di Blowhammer per restare sempre aggiornati e ricevere un coupon del valore di 10 euro sul vostro prossimo acquisto. E non dimenticate di seguire Blowhammer su Instagram e Facebook per tutti gli aggiornamenti sulle attività social, live, eventi dal vivo, ispirazioni per un look sempre fresco e per scoprire in anteprime le nuove collezioni del brand.