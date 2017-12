Everyeye Late Show con Francesco Serino: la nuova puntata in onda stasera alle 19:00

Venerdì 15 dicembre alle 19:00 andrà in onda l'attesissima nuova puntata di, condotta come da tradizione da, in compagnia di Francesco Fossetti. L'argomento? ", un tema che non mancherà di appassionare e generare dibattiti in diretta.

L'appuntamento con Everyeye Late Show è dunque fissato per questa sera alle 19:00, vi invitiamo a iscrivervi su YouTube e al canale Twitch di Everyeye.it per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e la community. Vi aspettiamo!



Everyeye Late Show è un vero e proprio Talk Show che, sul modello degli omonimi format statunitensi, unirà al suo interno informazione e intrattenimento, grazie agli sforzi di un "padrone di casa" d’eccezione. A grande richiesta, a condurre questo particolare spazio di confronto sarà il buon Francesco Serino, "l'uomo pazzo biondo" che, con la sua inimitabile verve, navigherà di argomento in argomento offrendo al pubblico interessanti panoramiche sull'attuale industria videoludica, con un occhio sempre puntato sul retaggio storico del nostro passatempo preferito. Di volta in volta, ad accompagnarlo in questi viaggi monotematici, ci saranno altri membri della redazione di Everyeye.it o perfino, chissà, ospiti speciali dal mondo dei videogiochi.