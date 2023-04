Everyeye Late Show e la diatriba fisico vs digitale: stasera su Twitch con Ale e Ualone

L'arrivo di un nuovo giovedì è ormai ufficialmente sinonimo di nuovo appuntamento con l'Everyeye Late Show. Anche questa sera, il canale Twitch di Everyeye ospiterà infatti una ricca diretta dedicata al mondo dei videogiochi.

Filo conduttore della serata sarà la contrapposizione tra formato fisico e digitale all'interno del settore videoludico. Una tematica la cui rilevanza è cresciuta esponenzialmente nel corso della crisi sanitaria internazionale, e da allora rimasta attuale. Per analizzare i dati più recenti a disposizione per il mercato del videogioco su PC e console e discutere delle relative implicazioni, il nostro Alessandro Bruni ospiterà Gianluca "Ualone" Loggia. L'appuntamento prenderà il via alle ore 19:00 in punto di oggi, giovedì 20 aprile 2023, ovviamente sul canale Twitch di Everyeye.



In vista di un ricco appuntamento serale con il nostro Late Show, vi ricordiamo che per interagire in diretta con la redazione è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore disponibile sulla piattaforma. Per supportare attivamente il nostro palinsesto live, è invece possibile abbonarsi al canale Twitch di Everyeye, anche gratis tramite Amazon Prime. Vi invitiamo dunque a raggiungerci in live a partire dalle ore 19:00, per una serata in compagnia del nostro Alessandro Bruni e di Gianluca "Ualone" Loggia.