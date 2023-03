Everyeye Late Show domani su Twitch: si parla di 'appropriazione indebita videoludica'!

Dopo aver parlato di Final Fantasy nell'ultimo Everyeye Late Show, la nostra redazione si prepara al prossimo appuntamento con la community. Il tema che tratteremo sarà l'appropriazione indebita videoludica, ovvero quando i giocatori decidono arbitrariamente cosa un gioco può fare, deve essere e deve mostrare.

In compagnia di Alessandro Bruni e dell'uomo del popolo Patrizio, la nostra redazione andrà quindi a sviscerare uno degli argomenti più "spinosi" dell'industria dell'intrattenimento digitale, ossia la reazione alle novità più dirimenti e 'di rottura' che attraversano le serie videoludiche più amate dalla community.

Dalle discussioni intavolate dagli appassionati per il controverso finale di Mass Effect 3 alle critiche avanzate dai fan di Resident Evil per i profondi cambiamenti nel gameplay apportati dagli sviluppatori di RE7, i temi da trattare non mancheranno di certo. Nel corso della puntata parleremo anche del dibattito alimentato dai cambiamenti che hanno interessato il reboot di God of War, per poi guardare al presente per discutere della controversia scatenata in questi giorni sui social e sui portali di settore dalle parole di Yoshi-P su Final Fantasy 16 da non chiamare JRPG.

Il prossimo appuntamento con l'Everyeye Late Show è fissato per le ore 19:00 di domani, giovedì 2 marzo. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch di Everyeye: l'abbonamento al canale garantisce l'accesso ai portali Telegram e Discord riservati agli iscritti, oltre alla possibilità di scambiare quattro chiacchiere con la community e la redazione sui temi a voi più cari e recuperare le registrazioni passate della nostra programmazione quotidiana.