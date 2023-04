Everyeye Late Show: E3 e RE4 Remake venerdì su Twitch, c'è la doppiatrice di Ada Wong

Dopo aver parlato di PS6, Switch 2 e Xbox Next Gen, il prossimo appuntamento con Everyeye Late Show promette di essere altrettanto scoppiettante, con un focus sull'E3 ormai chiuso e sul lavoro svolto dalla doppiatrice di Ada Wong nel Remake di Resident Evil 4.

All'indomani della roboante notizia della cancellazione dell'E3 2023, Alessandro Bruni e Buffa discuteranno del passato, del presente e del futuro della celebre kermesse videoludica che ha infuocato per anni le estati degli appassionati con World Premiere, conferenze e indimenticabili esperienze da vivere facendo la spola tra gli stand losangelini.

Everyeye Late Show tornerà venerdì 7 aprile alle ore 19:00 sul nostro canale Twitch. Nel corso della puntata ci tufferemo nelle atmosfere horror di Resident Evil 4 Remake per scambiare quattro chiacchiere con la doppiatrice di Ada Wong, scoprendo così tanti aneddoti sul lavoro svolto nella caratterizzazione di questo iconico personaggio che ricorre ciclicamente nell'universo a tinte oscure della serie Capcom.

Ne parleremo insieme ai nostri ospiti e a tutti coloro che vorranno unirsi a noi in questa discussione durante la puntata di Everyeye Late Show che, diversamente dal solito, si terrà venerdì.