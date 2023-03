Everyeye Late Show: parliamo di 'Politically Correct' domani su Twitch dalle 19:00

Dopo aver discusso del discutibile doppiaggio in italiano di Metal Gear Solid 1 con LaSignoraFletcher, la nostra redazione si prepara al prossimo appuntamento con Everyeye Late Show: nel corso della puntata parleremo di 'Politically Correct' nell'industria videoludica.

Insieme ad Alessandro Bruni, LaSignoraFletcher e Patrizio "l'uomo del popolo" andremo quindi a sviscerare uno degli argomenti più spinosi e, forse anche per questo, sentiti dalla community, ovvero il 'politically correct' nell'industria e nella comunicazione videoludica moderna: ci si è spinti oltre? Siamo ancora 'nei ranghi'? Si sta esagerando?

Ne parleremo insieme ai nostri ospiti e a tutti gli appassionati che vorranno unirsi a noi in questa discussione durante la puntata di Everyeye Late Show che andrà in onda a partire dalle ore 19:00 di domani sul canale Twitch di Everyeye. Qualora ve la foste persa, qui trovate la replica della puntata di metà febbraio sulle polemiche per il boicottaggio le recensioni da 1/10 di Hogwarts Legacy.

