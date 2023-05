Everyeye Late Show con i PlayerInside domani su Twitch: ecco i temi della puntata

Dopo aver discusso della diatriba fisico vs digitale con Ale e Ualone, fervono i preparativi per il nostro prossimo appuntamento con Everyeye Late Show: alla puntata parteciperà anche il frizzante duo dei PlayerInside.

Insieme ad Alessandro Bruni e a tutti coloro che seguiranno su Twitch la nostra prossima 'tavola rotonda a tema videoludico' con Raiden e Midna, parleremo dello stato dell'industria all'alba dell'immancabile ciclone estivo di eventi, dal rumoreggiato PlayStation Showcase che starebbe preparando Sony all'accoppiata verdecrociata Xbox Games Showcase + Starfield Direct già pianificata per l'11 giugno.

Sempre nel corso della puntata affronteremo lo spinoso tema della cosiddetta 'crisi del modello tripla A' e dei fattori che la stanno determinando, come la crescita esponenziale dei costi di sviluppo. Ne parleremo insieme ai nostri ospiti e a tutti gli appassionati che vorranno unirsi a noi in questa discussione che apriremo a partire dalle ore 19:00 di giovedì 11 maggio sul nostro canale Twitch. Come di consueto, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per suggerirci altri argomenti, per offrirci ulteriori spunti di riflessione o per farci delle domande inerenti i temi della puntata.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per estendervi nuovamente l'invito a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye: la sottoscrizione al canale vi permette di ricevere le notifiche per la nostra programmazione tramite l'attivazione dell'apposita campanella mentre l'accesso al canale Telegram dell'Orda di Everyeye e alle repliche delle trasmissioni è libero.