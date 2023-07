Everyeye Late Show: dai soulslike a FF16, la difficoltà nei videogiochi domani su Twitch

Dopo aver riassunto le ultime novità dalla causa tra l'FTC e Microsoft per l'acquisizione di Activision, Blizzard e King con l'Assemblea di Everyeye, la nostra redazione prepara la nuova puntata del Late Show per trattare il tema della difficoltà nei videogiochi.

Insieme ad Alessandro Bruni e ai membri della community di Everyeye che vorranno seguirci in questa nuova finestra aperta sull'industria dell'intrattenimento digitale, daremo quindi spazio al percorso evolutivo dei giochi e al valore che gli utenti sono soliti dare alla difficoltà, intesa come elemento qualificante di un game design davvero efficace.

Uno dei tanti temi che tratteremo nel corso della prossima puntata dell'Everyeye Late Show sarà perciò quello legato al dibattito sui social per la difficoltà di Final Fantasy 16, con tanti appassionati della serie ruolistica di Square Enix che difendono l'operato della software house nipponica e altri che, invece, criticano il tasso di sfida offerto dall'odissea GDR con protagonista Clive.

In quest'ottica rientrano anche le discussioni intavolate da chi, in questi anni, guarda alla difficoltà dei soulslike come ad una discriminante per valutarne l'acquisto, con gli appassionati del genere che desiderano vivere esperienze sempre più impegnative e i detrattori che considerano troppo 'punitivo' il gameplay offerto da questa tipologia di avventure.

Vi invitiamo perciò a unirvi a noi in questo dibattito che apriremo a partire dalle ore 19:00 di venerdì 7 luglio sul nostro canale Twitch. Come di consueto, servitevi pure del modulo dei commenti per suggerirci altri argomenti, offrirci ulteriori spunti di riflessione o farci delle domande inerenti i temi della puntata.

